«إسلامية دبي» تنظم جلسة إفتاء افتراضية حول أحكام الحج

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم جلسة إفتاء افتراضية بعنوان «أحكام الحج والعشر الأوائل من ذي الحجة»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع مركز الهدى لتحفيظ القرآن الكريم.

ويقدّم الجلسة فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير المفتين في الدائرة، بإدارة الدكتورة زهرة محمد الجابري، وتُعقد عن بُعد عبر منصة «زووم»، بهدف تمكين الفئة المستهدفة من المشاركة، لا سيما النساء وموظفات الدائرة.

وتتناول الجلسة أبرز الأحكام الشرعية المتعلّقة بأداء مناسك الحج، وفضائل العشر من ذي الحجة، كما تتيح للمشاركات طرح استفساراتهن للحصول على إجابات موثوقة من مصدر شرعي معتمد، في ضوء ما ورد في الكتاب والسنة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة البرامج التوعوية التي تنظمها الدائرة انطلاقاً من رسالتها الدينية والمجتمعية، وحرصها على دعم توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ القيم الإسلامية ونشر الاعتدال والوسطية، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي متماسك، يعتز بهويته الإسلامية الأصيلة.