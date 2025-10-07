«إقامة دبي» تعرض منصات وخدمات رقمية مخصصة لأصحاب الهمم

تشارك الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بجناح خاص في «إكسبو أصحاب الهمم 2025» يتضمن منصات وخدمات رقمية مخصصة لأصحاب الهمم، ما يجسد التزام الإدارة بدعم هذه الفئة وتعزيز جودة حياتها من خلال حلول حكومية مبتكرة وبيئة خدمية دامجة.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، أن مشاركة الإدارة السنوية في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار التزامها الراسخ بدعم وتمكين أصحاب الهمم، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تعزز سهولة الوصول وتُثري تجربة المتعاملين، مشيراً إلى أن هذه الفئة تحظى باهتمام خاص في كافة مبادرات الإدارة وبرامجها التطويرية.

وقال: «وجودنا في هذا المعرض يعكس رؤيتنا المؤسسية القائمة على الشمولية والابتكار، وحرصنا على أن تكون خدماتنا متاحة للجميع بسهولة ويسر، بما يواكب تطلعات حكومة دبي في بناء مجتمع متماسك ومتكامل يضع الإنسان في صميم أولوياته».

وتعكس مشاركة «إقامة دبي» في المعرض هذا العام التزامها المستمر بتطوير منظومة خدمات رقمية شاملة تلبّي احتياجات مختلف فئات المجتمع، وترسيخ سمعة دبي مدينة دامجة وإنسانية، تضع جودة الحياة وتمكين الإنسان في صميم رؤيتها المستقبلية.