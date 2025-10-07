«كهرباء دبي» تنال «أفضل مبادرة» بجوائز الأعمال في بريطانيا

وتمثل هذه الجائزة شهادةً على تفاني وإبداع فرق عمل الهيئة في تقديم مشاريع مبتكرة تتماشى مع أهداف دبي للاستدامة ورؤية قيادتها الرشيدة.
وتأتي هذه الإنجازات ثمرة جهود فريق عملنا المتفاني والمبدع والملتزم بدعم جهود الهيئة لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والابتكار». وقد فازت الهيئة بالجائزة عن مبادرتها لتطوير وتعزيز شبكة توزيع الكهرباء في إمارة دبي.
حيث يضم الفريق نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين أسهموا في تخطيط وتصميم 22 مشروعاً متميزاً لنقل الأحمال على مدار ثلاث سنوات باستخدام حلول إبداعية ومبتكرة. وأسهمت هذه المشاريع في تعزيز شبكة الطاقة وضمان استمرارية إمدادات الطاقة للمتعاملين في الإمارة وتحقيق وفورات مالية كبيرة للهيئة.
يشار إلى أن «جوائز أفضل الأعمال» تعد من أبرز جوائز قطاع الأعمال المرموقة على مستوى العالم، وتحتفي بإنجازات الشركات المتميزة في مختلف القطاعات، وتكرِّم المؤسسات التي تُظهر التميز والريادة وتحقق أداءً استثنائياً ومكانةً قياديةً في قطاع الاستدامة والإبداع في مجالات عملها.