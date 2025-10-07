28 مبادرة لتطوير خدمات مركبات الأجرة في دبي

حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نتائج إيجابية ملموسة ضمن جهودها الهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات مركبات الأجرة، ورفع معايير راحة الركاب وجودة خدمتهم.

وذلك من خلال تطبيق 28 مبادرة تطويرية خلال العام الجاري، شملت المتعاملين من مستخدمي مركبات الأجرة، والسائقين، وشركات الامتياز، التي تعمل تحت مظلة الهيئة.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمبادرات 89.8% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2025، حسب مؤشرات الأداء التشغيلية والنتائج المحقق.وأضاف شاكري:

شملت أبرز هذه المبادرات توظيف تقنيات حديثة وحساسات فائقة التطور، لقياس جودة الهواء داخل المركبة بشكل لحظي، وتحسين المتابعة التشغيلية، وتطوير أقمشة زي السائقين، بما يتناسب مع تغيرات الطقس، وزيادة عددها إلى 6 أطقم لكل سائق، وإطلاق برامج مكافآت وحوافز للسائقين والشركات، بقيمة تتجاوز 8 ملايين درهم سنوياً..