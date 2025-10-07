«اللجنة العليا للتشريعات» تطلق مبادرة الريادة في الصناعة التشريعية

أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن إطلاق مبادرة بعنوان «الريادة في الصناعة التشريعية» مواصلة لدور اللجنة المحوري في دعم مسيرة التطور التشريعي واستشراف المستقبل. وتمثل المبادرة أداة لتعزيز المرونة والكفاءة والتعاون والاستباقية ضمن المنظومة التشريعية.

حيث تنظم الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات - في إطارها – لقاءً تعريفياً موسعاً بمشاركة الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، لتسليط الضوء على اختصاصات اللجنة والأمانة العامة على صعيد مراجعة التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتعريف بمتطلبات اقتراح التشريعات المحلية واقتراح التشريعات الاتحادية، عملاً بنظام عمل اللجنة العليا للتشريعات، المعتمد بالقرار رقم (3) لسنة 2024.

وفي إطار المبادرة، ستجري الأمانة العامة للجنة أيضاً سلسلة من الزيارات المكثفة إلى الجهات الحكومية في إمارة دبي للتعريف بالقانون الجديد للجنة رقم (14) لسنة 2024، بهدف تمتين جسور التعاون خدمة لتطلعات الحاضر وتلبيةً لمتطلبات الغد. ويتضمن برنامج الزيارات طيفاً واسعاً من الجهات الحكومية في إمارة دبي.

وقال أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: «تأتي هذه المبادرة استلهاماً من رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كنموذجٍ عالمي رائد في التميز والكفاءة والاستباقية تشريعياً وتنظيمياً، حيث يعد قانون اللجنة الجديد أداة تمكينية تدعم هذا المسار، ونسعى من خلال لقاءاتنا التعريفية وزياراتنا الموسعة إلى تكوين فهم أشمل لاختصاصات اللجنة العليا للتشريعات بموجب أحكام القانون الجديد.

وإتاحة مساحات لتبادل الرؤى ومشاركة الطروحات، وتطوير آفاق العمل المؤسسي المشترك دعماً لمسيرة الابتكار والشمول التشريعي، ومواكبة للرؤى التنموية الطموحة لإمارة دبي».

وتسعى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات - من خلال مبادرة «الريادة في الصناعة التشريعية» - إلى تحقيق عدة مستهدفاتٍ ضمن مجموعة من المحاور الإستراتيجية الأساسية، من ضمنها نقل المعرفة وأفضل الممارسات إلى المختصين في الجهات الحكومية، وضمان التفاعل والتشاركية في تطوير التشريعات المحلية، وبناء شراكات استراتيجية عبر إنشاء شبكة تعاون بين اللجنة والجهات الحكومية لخدمة التوجهات الإستراتيجية لإمارة دبي.

وضمان أن تكون المنظومة التشريعية في إمارة دبي داعماً رئيسياً لتحقيق أهدافها، وتوفير حلول لضمان التحسين المستمر لهذه المنظومة، ودعم التواصل الفعّال عبر تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الجهات الحكومية والمعنيين لديها لتبادل الآراء وتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة بسرعةٍ وفعالية، وتمكين فرق العمل التشريعية من رفع مستوى الوعي لدى الكوادر البشرية المعنية بالتشريعات.