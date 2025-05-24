«نسائية دبي» تختتم البرنامج التأهيلي لأخصائيي مجموعات الدعم

اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي، إدارة التدريب والاستشارات بالتعاون مع أكاديمية الابتكار العالي، البرنامج التأهيلي لأخصائيي مجموعات الدعم، الذي يأتي انطلاقاً من هدف تمكين الأسرة وبناء قدراتها ومهاراتها الحياتية بما يؤهلها لأداء أدوارها في بناء مجتمع متماسك سعيد.

قدم البرنامج نخبة من المتخصصين والمتخصصات من ذوي التميّز العلمي والبحثي في مجال الدعم النفسي والسلوكي، وضم عدداً من الورش التخصصية، وقدمت الدكتورة هدى بنت عبدالعزيز بن علي الدغيري، عضو هيئة تدريس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن – من المملكة العربية السعودية ثلاث ورش وهي «التعامل الفني مع المشكلات النفسية لكبار السن».

و«الدعم الإيجابي للحالات النفسية» و«دورة الفنيات المهارية والمهنية لاستقبال مجموعات الدعم والتعامل معهم»، كما قدم الدكتور ممدوح مختار علي السيد، دكتوراه الطب السلوكي واستشاري علم النفس الإكلينيكي– هيئة الصحة.

ورشة التعامل مع حالات الاكتئاب واضطراب ثنائي القطب، وورشة التعامل مع المشكلات النفسية للأطفال والمراهقين، وورشة تستعرض دراسة عامة لأسباب تدهور الصحة النفسية للإنسان.

كما قدم الدكتور بدر الجابري، استشاري صحة نفسية وأسرية، أربع ورش، والمستشار د.أنور حاميم بن سليًّم، خبير ومستشار دولي في تأهيل الكفاءات والقيادات، عدة دورات تدريبية.