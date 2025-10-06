حمدان بن محمد في ذكرى راشد: رحم الله باني دبي الحديثة ووالد شعبها ومهندس نهضتها

استذكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مؤكداً أن الراحل كان باني دبي الحديثة ووالد شعبها ومهندس نهضتها، وشريك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس دولة الاتحاد.

وأكد سموه أن الشيخ راشد بن سعيد سبق عصره برؤيته الفذة، وكان يرسم ملامح مستقبل دبي لخمسين عاماً قادمة، مشيراً إلى أن أعماله الجليلة وإنجازاته الكبيرة مازالت حاضرة في قصة وطن ومسيرة شعب.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "رحم الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. باني دبي الحديثة ووالد شعبها ومهندس نهضتها.. راشد شريك زايد في تأسيس دولة الاتحاد".

وأضاف سموه: "سبق راشد بن سعيد عصره برؤيته الفذة، وكان يرسم مستقبل دبي لـ 50 عاماً قادمة.. رحل بجسده وبقيت أعماله الجليلة وإنجازاته الكبيرة حاضرة معنا في قصة وطن ومسيرة شعب".