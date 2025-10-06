Al Bayan
الإمارات

مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة خلفان المهيري

البيان

قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الاثنين)، واجب العزاء في وفاة اللواء المتقاعد خلفان خلفان بن قريبان المهيري، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أخيه أحمد عبدالله بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وأبناء المرحوم خالد ومحمد وماجد خلفان بن قريبان المهيري، داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.