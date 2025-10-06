مكتوم بن محمد في ذكرى راشد: رحم الله شريك زايد الخير ومؤسس دبي الحديثة

استذكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.. واصفاً إياه بشريك زايد الخير في بناء صرح الاتحاد ومؤسس دبي الحديثة.

مؤكداً أنه وإن رحل جسده فإن إرثه وأثره باقيان في ذاكرة وطنه وفي قلب مجتمعه.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "رحم الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، شريك زايد الخير في بناء صرح الاتحاد ومؤسس دبي الحديثة، رحل جسده وبقي إرثه وأثره في ذاكرة وطنه وفي قلب مجتمعه."