محمد بن راشد مستذكراً والده: رحم الله أبي.. ستبقى أفضاله ممتدة عبر الأجيال

في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تدوينة مؤثرة عبّر فيها عن وفائه لذكرى والده، مؤكداً أن دروسه ستبقى خالدة في القلوب، مستذكراً دروسه وقيمه التي نهل منها.

وأشار سموه إلى الدروس التي تعلمها من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، حيث تعلم بساطة العيش وضبط النفس، وعدم الانشغال بالتفاهات، والإصغاء.. ولفت سموه إلى تعلمه كذلك الوقار من غير تكلُّف والتسامح مع الناس والتلطف مع الجميع، ومتى يشتد ومتى يلين.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": رحم الله أبي.. تعلمت من أبي بساطة العيش.. وضبط النفس.. وألا أنشغل بالتفاهات.. تعلمت من أبي الإصغاء.. ومتى أشتد ومتى ألين.. تعلمت منه الوقار من غير تكلُّف.. والتسامح مع الناس.. والتلطف مع الجميع".

وأضاف سموه: "في ذكرى وفاته.. نستذكر روحه ودروسه.. نستذكر حكمته.. وإنجازات حكمه.. نستذكر صدقه في خدمة وطنه.. وبناء مجد شعبه.. ستبقى أفضاله ممتدة عبر الأجيال.. وعبر الأزمان.. في قلوبنا راشد.. كان وسيبقى".

وختم سموه: "رحم الله أبي".