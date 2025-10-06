محاكم دبي تستعرض خدماتها ومبادراتها في «إكسبو أصحاب الهمم»

تشارك محاكم دبي في الدورة السابعة من «معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي الذي ينطلق اليوم ويستمر إلى 8 أكتوبر الجاري، وهو الحدث الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتركز المحاكم خلال مشاركتها على إبراز خدماتها ومبادراتها المبتكرة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم الكامل في المنظومة القضائية، حيث يعمل في محاكم دبي 24 موظفاً من أصحاب الهمم، ما يعكس التزام الدائرة بتهيئة بيئة عمل شاملة ومتنوعة تتيح لهم المشاركة الفاعلة وتمكينهم قانونياً، ويعبر هذا العدد عن التزام محاكم دبي بتوفير بيئة قضائية شاملة ومتطورة رقمياً، تسهل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها، بما يتماشى مع رؤية دبي الطموحة لبناء مجتمع متكامل يقوم على العدالة والمساواة.

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي: تجسد مشاركتنا في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي التزامنا في الوصول إلى أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم نموذج يحتذى به في توفير بيئة قضائية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع، ويعد هذا الحدث محطة مهمة تبرز من خلالها جهود محاكم دبي في تطوير منظومة قضائية مبتكرة وشاملة وميسرة، تضمن لأصحاب الهمم حقوقهم القانونية ضمن بيئة رقمية متطورة ومرنة.

ولفت إلى أهمية المشاركة في الفعالية التي تعد منصة عالمية لتبادل الخبرات، وعرض أحدث الابتكارات التي تسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع؛ بما يعكس دور محاكم دبي في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين مختلف فئات المجتمع من أصحاب الهمم وممارسة حقوقهم القانونية والقضائية، وترسيخ ثقة المجتمع في منظومة القضاء والخدمات الرقمية التي تقدمها دبي.

وأكد أن المشاركة تعد استمراراً لمساعي محاكم دبي لتطوير منظومة قضائية ترتكز على الابتكار والشمولية، وتسهم بترسيخ مكانة دبي الرائدة عالمياً في تمكين الإنسان، بما يدعم جهودنا في توفير تجربة متعامل استثنائية وترسيخ قيم العدالة والإنصاف.