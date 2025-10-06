تقليد المرشحين شارات الانضباط والجدارة بأكاديمية شرطة دبي

قلد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، في أكاديمية الشرطة عدداً من المرشحين المتميزين أكاديمياً وعسكرياً، وذلك ضمن برنامج «ثابر» الذي يهدف إلى تكريم المتميزين من الطلبة المرشحين بمنحهم شارات نظير تفوقهم في كل عام دراسي.

وأعرب اللواء أحمد زعل عن اعتزازه بجهود المرشحين المكرمين، مؤكداً أن ما حققوه من تفوق علمي وانضباط عسكري يعكس التزامهم الراسخ بخدمة الوطن، مشدداً على أن إعداد قيادات شرطية مؤهلة علمياً وميدانياً يشكّل ركيزة أساسية في مسيرة شرطة دبي نحو التميز والريادة.

وأشار إلى أن الرهان الحقيقي هو على جيل شاب قادر على حمل المسؤولية الوطنية، والمضي قدماً في خدمة الوطن بإخلاص وتفانٍ، لافتاً إلى أن الأكاديمية تعمل على إعداد قيادات شرطة شابة متسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة على مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار.

وشملت مراسم تكريم المتفوقين في مجالات التحصيل الدراسي، السلوك والانضباط، التدريب العسكري، اللياقة البدنية، والأسلحة والرماية، وذلك من بين مئات من الطلبة المرشحين، كان نصيب التميز لـ 51 طالباً وطالبة.