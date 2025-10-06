«إقامة دبي» تستعرض خدماتها في ملتقى المتعاملين

نظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي ملتقى المتعاملين، بعنوان «ضيف المدير»، الذي جمع اللواء خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وطلبة الجامعات، إلى جانب ملاك مراكز «آمر» النموذجية، وعدد كبير من المتعاملين، في أجواء تفاعلية، هدفت إلى الإصغاء لملاحظاتهم ومقترحاتهم عن قرب، بما يعزز المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات الحكومية.

وخلال الملتقى، استعرضت الإدارة عدداً من الخدمات، وناقشت مع المتعاملين سبل تطويرها وتعزيز كفاءتها، استناداً إلى آرائهم ومقترحاتهم. وشملت هذه الخدمات خدمة فتح ملف الكفالة، وخدمة تجديد الإقامة، وخدمة تحديث بيانات جواز السفر، وذلك في إطار حرص الإدارة على إشراك المتعاملين في تحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات.