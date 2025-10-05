«الدفاع المدني بدبي» تستعرض أحدث ابتكاراتها أمام وفد سنغافوري

تجسيداً للريادة العالمية التي وصلت لها القيادة العامة للدفاع المدني بدبي في مجال الإطفاء والانقاذ والسلامة العامة، وتعزيزاً للتعاون المشترك وتبادل الخبرات، استقبل اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام، وفداً من جمهورية سنغافورة برئاسة وينستون وونغ – نائب الرئيس التنفيذي (HTA).

واطلع الوفد على أبرز إنجازات الدفاع المدني بدبي في مختلف المجالات الميدانية والإدارية، ومن بينها برنامج جاهزية المليار، الذي يهدف إلى تدريب وتوعية مليار شخص من مختلف دول العالم، وذلك بالتعاون مع كبرى منظمات الإطفاء العالمية، والنظام الذكي 24/7 لمراقبة المباني على مدار الساعة، ونظام «حصنتك»، الذي يربط المنازل السكنية بغرفة العمليات المركزية، وغرفة جاهزية الدفاع المدني دبي، والتي تستخدم في التحليل والتنبؤ بالحوادث قبل وقوعها، إضافة إلى استعراض أحدث الآليات والمركبات والابتكارات في مجال الإطفاء والإنقاذ، على سبيل المثال لا الحصر، طائرة الدرون «شاهين»، التي تعمل على مكافحة الحرائق في المباني الشاهقة.