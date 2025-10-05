Al Bayan
الإمارات

«النقل والإنقاذ» في شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للمسنين

البيان

نظمت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي زيارة إلى مركز سعادة كبار المواطنين في دبي، للاحتفاء مع كبار المواطنين، بيوم المسنين العالمي الذي يصادف تاريخ الأول من أكتوبر من كل عام، والهادف إلى إلقاء الضوء على حقوق كبار السن وأهمية معالجة التحديات التي تواجههم، وضرورة تزويدهم بالرعاية اللازمة تقديراً للجهود التي بذلوها في مسيرة حياتهم. وقال العقيد يحيى حسين محمد، نائب مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على مشاركة كافة فئات المجتمع في مُختلف مناسباتهم، ومنهم كبار المواطنين، تقديراً وعرفاناً لدورهم في تربية الأجيال والإنجازات التي حققوها في خدمة وطنهم.