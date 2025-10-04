«نسائية دبي» في حتا تحتفي بـ 60 مسنة بفعاليات ومسابقات ترفيهية

احتفلت جمعية النهضة النسائية بحتا وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي وبحضور مديرة فرع حتا شيخة سيف ومحمد اليماحي مدير مركز الهلال الأحمر بدبي تحت «شعار بركة البيت» بمشاركة أكثر من 60 مسنة، في أجواء جمعت بين الترفيه وبناء جسور التواصل، من خلال فعاليات أقيمت في كل من منطقة حتا وإمارة الفجيرة.

وأكدت شيخة سيف مديرة فرع الجمعية في حتا، أن الاحتفاء بكبار المواطنين، يعكس الجهود المتواصلة والعناية التي توليها دولة الإمارات لهذه الفئة المهمة من المجتمع، متمثلة في الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب توفير البرامج والأنشطة التي تضمن لهم حياة كريمة، تقديراً لعطائهم في خدمة الوطن والمجتمع.

وقالت: إن الفعالية نُظمت بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومشاركة مدرسة راشد للتعليم ومدرسة حتا 1، وروضة البساتين، حيث قدم الطلبة والأطفال فقرات استعراضية وترفيهية، أدخلت البهجة على قلوب كبار المواطنات في منطقة حتا. وشاركه مكتبة حتا بورشة عمل لكبار المواطنات حول صناعة الأساور بالتلي، في إطار حرصها على دمجهن في أنشطة إبداعية وتفاعلية وتعزيز الموروث الثقافي والإبداعي لدولتنا الحبيبة.