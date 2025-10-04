مؤسسة دبي للمرأة تطلق برنامج «الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية»

أعلنت مؤسسة دبي للمرأة عن إطلاق برنامج «الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية»، كمنصة متخصصة لتعزيز الحضور الريادي للمرأة الإماراتية في قطاع الإعلام بوسائله المختلفة، المرئية والمقروءة والمسموعة وعبر التطبيقات الرقمية، من خلال تطوير مهارات الاتصال والتواصل الاستراتيجي للقيادات النسائية والمتحدثات الرسميات في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وذلك بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.

ويتم تنفيذ هذا البرنامج المتخصص على مدى 3 أسابيع خلال الفترة من 7 إلى 23 أكتوبر الجاري، متضمناً محاضرات وورش عمل ولقاءات مع شخصيات ملهمة لتمكين المشاركات من المعارف والمهارات الإعلامية والذكاء الاصطناعي والإعلام المستقبلي.

وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «يأتي هذا البرنامج التدريبي المتطور ضمن مشاريع المؤسسة الرامية لدعم المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الإعلام.

وتمكينها من المقومات الرئيسية التي تعزز مساهمتها في التنمية المستدامة وترسيخ المكانة العالمية لدبي ودولة الإمارات، تجسيداً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة».

وقالت منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام: «نعيش في عصر تتزايد فيه أهمية الإعلام كأداة استراتيجية للتواصل مع الجمهور ونقل الرسائل بفاعلية، ومن هنا فإن برنامج الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية الذي تم تطويره وفق أعلى المعايير العالمية يهدف إلى تزويد المشاركات فيه بمهارات متقدمة للتعامل بثقة ومهنية مع مختلف المنصات الإعلامية، والتفاعل مع القضايا العامة بما يعكس الكفاءة والجاهزية».

فئات مستهدفة

ويستهدف البرنامج القيادات التنفيذية النسائية والمتحدثات الرسميات ومديرات الاتصال المؤسسي في الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومديرات المنصات الرقمية والمعنيات ببناء الهوية المؤسسية والطامحات إلى أدوار قيادية مستقبلية ممن يتهيأن للظهور الإعلامي والتمثيل الرسمي.

ويتناول العديد من الموضوعات الإعلامية خلال ورش عمل متخصصة وأنشطة تفاعلية وجلسات تطبيقية يقدمها ويشارك فيها أكاديميون وخبراء في الإعلام والاتصال والعلاقات العامة، بالإضافة إلى لقاءات متنوعة مع شخصيات ملهمة.

وتندرج موضوعات البرنامج ضمن 3 محاور رئيسية، حيث يتناول الأسبوع الأول محور «مهارات المتحدث الإعلامي الفعال.. بناء الكاريزما الإعلامية»، فيما يركز الأسبوع الثاني على محور «القيادة.. إدارة الحوار والتعامل مع الإعلام»، ويتطرق الأسبوع الثالث إلى محور «الإعلام المستقبلي.. الذكاء الاصطناعي في التواصل وإنشاء المحتوى».