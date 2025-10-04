فوربس الشرق الأوسط تطلق قمة «قادة الاستدامة» بنسختها الثالثة

تستعد فوربس الشرق الأوسط لإطلاق النسخة الثالثة من قمة قادة الاستدامة، برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

وتُعقد القمة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وبشراكة استراتيجية مع هيئة البيئة - أبوظبي، وجائزة زايد للاستدامة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في حين تشارك مجموعة NMDC، كونها شريكاً رئيسياً للحدث.

وتستضيف العاصمة أبوظبي يومي 14 و15 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فعاليات القمة تحت شعار «استرشاداً بالإرث، التزاماً بالاستدامة». ويشارك في القمة نخبة من القادة وصناع السياسات وكبار المستثمرين والخبراء العالميين في مجال الاستدامة، لمناقشة حلول مبتكرة تعزز التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

ومن بين أبرز المشاركين: الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والشيخ الدكتور ماجد سلطان القاسمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سوما ماطر»، وعمر أحمد السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والمهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC.

وتسلط القمة الضوء على محاور رئيسية أهمها ريادة دولة الإمارات في العمل المناخي ودور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في دعم النمو الاقتصادي، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق حلول استدامة قابلة للتوسع.

إضافة إلى مناقشة التحول الصناعي نحو خفض الانبعاثات، وتشمل المحاور أيضاً دور رأس المال الموجه بالأهداف في تحقيق قيمة وطنية شاملة، وتسريع التحول في قطاع الطاقة نحو أنظمة مرنة لمستقبل خال من الكربون.

وتعليقاً على الحدث، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «نسترشد بإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في جعل الاستدامة ركيزة أساسية لنهضتنا.

إن شعار القمة (استرشاداً بالإرث، التزاماً بالاستدامة) يعكس هذا النهج الذي تتبناه الإمارات لبناء مستقبل مستدام لأجيال المستقبل، ويجسد الحدث التزامنا الراسخ بتحويل هذا الإرث إلى عمل عالمي مؤثر. من خلال جمع العقول الرائدة وصناع السياسات وقادة القطاع الخاص في هذا الحدث وغيره».

وأضافت معاليها: «أن تمكين الشباب هو محور استراتيجيتنا الوطنية نحو ترسيخ الاستدامة، فهم ليسوا فقط قادة الغد، بل هم شركاء فاعلون في رحلة التحول الأخضر.

وتأتي منصة مُلتقى الشباب التي نطلقها هذا العام تأكيداً على دورهم القيادي في رسم السياسات البيئية وقيادة الابتكار في الاقتصاد الأخضر». كما صرحت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي:

«إن اجتماعنا في قمة قادة الاستدامة يجسد التزاماً جماعياً بمستقبل أكثر توازناً، ويؤكد أن العمل المناخي ليس تحدياً عابراً، بل فرصة محورية لبناء غد مزدهر ومستدام. لقد أثبتت أبوظبي أن النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة قادران على المضي قدماً، عبر الاستثمار في العلم والابتكار وتعزيز الشراكات. وتشكل هذه القمة منصة لتوحيد الرؤى ودعمها، وصياغة حلول عملية تلبي طموحاتنا المناخية».