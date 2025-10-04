مؤسسة دبي للإعلام تستقطب الشباب المواطنين الموهوبين في مجالات الصحافة

في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم وتمكين الكوادر الوطنية، أعلنت مؤسسة دبي للإعلام إطلاق مبادرة نوعية، تهدف إلى استقطاب وتوظيف الشباب والشابات الإماراتيين الموهوبين في مجالات الصحافة والكتابة والتحرير الإعلامي.

وتأتي هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية المؤسسة لتعزيز حضور الإعلام الوطني وإبراز مكانته محلياً وإقليمياً، من خلال الاستثمار في الطاقات الوطنية المؤهلة، وتوفير بيئة عمل مهنية تحتضن المبدعين في الإعلام المكتوب والرقمي.

وأكدت المؤسسة أن هذه المبادرة تسعى إلى بناء جيل جديد من الصحافيين الإماراتيين القادرين على صياغة محتوى مسؤول وهادف، يعكس قيم المجتمع الإماراتي وتطلعاته المستقبلية، ويواكب في الوقت ذاته التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي محلياً وعالمياً.

وقالت شيخة أحمد المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام: «إن الصحافي الإماراتي هو صوت المجتمع ونبض الحقيقة، ومن واجبنا أن نمنح الشباب الفرصة ليكونوا صناع التأثير وقادة الرأي، عبر منصات إعلامية وطنية قادرة على الوصول إلى الجمهور بوعي وموضوعية».

وأضافت شيخة أحمد أن «مؤسسة دبي للإعلام، تؤمن بأن الاستثمار في الطاقات الصحافية الشابة هو استثمار في المستقبل، ليس للمؤسسة فحسب، بل للوطن بأكمله، إذ يشكل الإعلام ركيزة أساسية في بناء مجتمع المعرفة، وتعزيز الهوية الوطنية، والتواصل الفعّال مع العالم».

وتابعت المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام: «رؤيتنا تتمثل في تهيئة بيئة داعمة، تمكن الجيل الجديد من تطوير مواهبهم في الصحافة والتحرير وصناعة الكلمة، ليواصلوا مسيرة إعلامنا الوطني بروح من الإبداع والطموح».

ودعت مؤسسة دبي للإعلام جميع الشباب والشابات المواطنين، الذين يمتلكون خبرة عملية في مجال الصحافة والكتابة والتحرير، إلى التقدم والانضمام إلى فريقها الإعلامي، والإسهام في صناعة إعلام وطني رصين ومؤثر، يعكس هوية دولة الإمارات ورسالتها الحضارية.

وأضافت أن التقديم للمبادرة يتم عبر إرسال الطلبات إلى البريد الإلكتروني:

Careers@dmi.ae، كما خصصت رقم 0501941161 للتواصل والاستفسار الهاتفي.

