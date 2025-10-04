بلدية دبي تستعرض مبادرات ومشاريع شاملة في «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»

تستعرض بلدية دبي مجموعة من مبادراتها النوعية وخدماتها الشاملة ومرافقها الترفيهية المصممة، وفق أفضل الممارسات خصيصاً لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم وضمان توفير بيئة مستدامة تمكنهم من ممارسة حياتهم اليومية بسهولة، وتجعل من دبي الوجهة الأفضل لأصحاب الهمم في العالم، وذلك خلال مشاركتها في الدورة السابعة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» في الفترة ما بين 6 - 8 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي مشاركة بلدية دبي في المعرض انعكاساً لخططها واستراتيجياتها الشاملة الهادفة إلى توفير مدينة شاملة تضم مرافق ترفيهية وخدمات رائدة تتكامل مع أحدث التقنيات، وتوفر سهولة الوصول وتلبي احتياجات جميع سكان وزوار المدينة.

وأكد بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي ورئيس فريق دمج وتمكين أصحاب الهمم، أن معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي يمثل منصة نوعية تقدمها دبي لتجمع نخبة المؤسسات الحكومية والخاصة.

والخبراء الدوليين وأفراد المجتمع تحت هدفٍ مشترك هو تقديم الحلول الذكية والتقنيات والمبادرات المبتكرة لدعم وتمكين أصحاب الهمم. وتُعد اليوم 90 % من الشواطئ العامة في إمارة دبي صديقة لإصحاب الهمم، والتي جاءت نتيجة لجهود بلدية دبي وخططها لتوفير شواطئ شاملة تلبي احتياجات فئات أفراد المجتمع كافة.

حدائق

إلى جانب ذلك، أهّلت بلدية دبي حدائقها الكبرى التي تشمل: حديقة مشرف الوطنية، وحديقة الخور، وحديقة زعبيل، وحديقة الصفا، وحديقة شاطئ الممزر، والحديقة القرآنية، لتلائم متطلبات أصحاب الهمم، حيث وفرت ممرات ومداخل تسهل استخدام الكراسي المتحركة.

وزودتها بلوحات «برايل» لمساعدة المكفوفين، والألعاب الثابتة، ودورات المياه، ومواقف قريبة للمرافق، لتكون نموذجاً للحدائق الشاملة التي تعزز الدمج الاجتماعي والثقافي وفق المبدأ الحقوقي لجميع فئات المجتمع.