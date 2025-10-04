85 دولة في المؤتمر الدولي الحادي عشر للغة العربية

دبي - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للغة العربية، عن انطلاق النسخة الحادية عشرة في الفترة من 24-22 أكتوبر 2025، في فندق موفنبيك جراند البستان في دبي، بمشاركة دولية من أكثر من 85 دولة حول العالم، وبحضور آلاف العلماء والباحثين والمسؤولين من المؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات العربية والدولية من مختلف أنحاء العالم.

ويعد المؤتمر أكبر حشد علمي دولي مكرس لخدمة اللغة العربية والنهوض بها على جميع المستويات، إذ سيتم خلاله مناقشة ما يقرب من 800 بحث ودراسة، تم تحكيمها والموافقة على عرضها في 122 ندوة علمية، يشارك في كل واحدة منها 6 متحدثين، إلى جانب 8 جلسات رئيسية يشارك فيها نخبة من المسؤولين وصناع القرار من الوزارات والجامعات والمؤسسات المعنية.

مبادرات دولية

ويشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من المبادرات الدولية المهمة، من أبرزها «شهر اللغة العربية» الذي اعتمده وزراء الخارجية ووزراء التربية والتعليم العرب، ويستهدف معالجة الضعف في الهوية والتكامل العربي في المناهج الدراسية لجميع المراحل في 22 دولة عربية، عبر مبادرة تشمل ترشيح 2200 عمل، يتم اختيار أفضل 100 عمل منها وتكريمها في الثاني والعشرين من مارس سنوياً، بالتزامن مع ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية.

كما سيتم الإعلان عن مبادرة «الجامعة العربية الدولية لتعليم العلوم»، ضمن استراتيجية لمعالجة قضايا الترجمة والتواصل العلمي والتعليم باللغة الوطنية في الدول العربية، وذلك بالتعاون مع منصات وشركات دولية متخصصة.

لقاءات وتواصل

ويشهد المؤتمر تنظيم لقاءات علمية لرؤساء أقسام اللغة العربية من مختلف دول العالم، للناطقين بها وبغيرها، بهدف تعزيز التنسيق الأكاديمي والاعتماد المؤسسي، ومناقشة توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في الخطط الدراسية في أقسام اللغة العربية عربياً ودولياً، بالإضافة إلى ملفات علمية وتربوية وثقافية تتعلق بتطوير التعليم اللغوي والتخصصات البينية.

ويمثل المؤتمر منصةً عالميةً لصناعة القرار المعرفي، وإطلاق المبادرات المؤثرة، وتعزيز المحتوى العربي، وتجسير الفجوة بين اللغة العربية والتخصصات الحديثة، وتسهيل التواصل العلمي المشترك بين الجامعات والباحثين، وتبادل الطلاب والأساتذة، ونشر الأبحاث والمجلات المحكمة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي موسى، المنسق العام للمجلس الدولي للغة العربية: «يمثل المؤتمر الدولي للغة العربية في دورته الحادية عشرة خطوة استراتيجية ضمن رؤية بعيدة المدى تهدف إلى إعادة تموضع اللغة العربية كمكون مركزي في الاستراتيجيات التعليمية والثقافية والتنموية للدول العربية. إن ما نشهده اليوم ليس مجرد فعالية علمية، بل تحول نوعي في كيفية توظيف اللغة العربية كمورد معرفي واستراتيجي لبناء مستقبل أكثر تكاملاً في مجالات التعليم والبحث والابتكار. إن مشاركة أكثر من 85 دولة، وعشرات المؤسسات الدولية، تؤكد أن مستقبل اللغة العربية لم يعد شأناً محلياً، بل قضية دولية تتطلب تعاوناً مستداماً، وشراكات مؤسسية، واستثماراً ممنهجاً في المحتوى، والتقنية، والبحث العلمي».

ويجسّد المؤتمر الدولي للغة العربية في دورته الحادية عشرة حراكاً معرفياً غير مسبوق، يؤكد مكانة اللغة العربية كعنصر حضاري وإنساني جامع، ويعزز الجهود الدولية الرامية إلى دعمها وتطوير أدواتها لتواكب متطلبات العصر. ومع مشاركة واسعة من نخبة العلماء والخبراء وصناع القرار، يشكّل المؤتمر منصة استراتيجية للتلاقي الثقافي والأكاديمي، ورافعة أساسية للنهوض باللغة العربية على المستويين الإقليمي والدولي.