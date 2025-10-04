«قطارات الاتحاد» و«تاكسي دبي» توفران حلول تنقل سلسة

وقّعت شركة تاكسي دبي وشركة قطارات الاتحاد مذكرة تفاهم استراتيجية على هامش النسخة الثانية من فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل» في أبوظبي، تمهيداً لإطلاق شراكة استراتيجية تعد بموجبها «شركة تاكسي دبي» المزود المفضل لخدمات نقل ركاب قطارات الاتحاد.

وقع المذكرة منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، وعزة السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد لنقل الركاب.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستتعاون الشركتان لتقديم خدمات نقل عالية الكفاءة والسلاسة للركاب في محطات قطارات الاتحاد في دبي، ويشمل نطاق التعاون تنفيذ خطط تشغيل مرنة خلال الفعاليات التي تنظمها الشركة، وتنسيق تواجد مركبات الأجرة والليموزين ومركبات كبار الشخصيات، إلى جانب وضع خطط لإدارة الازدحامات المرورية، بما يضمن انسيابية حركة تنقل الركاب.

كما ستبحث «شركة تاكسي دبي» تطبيق حلول ذكية ومتقدمة لإدارة حركة النقل، من خلال أدوات متقدمة مثل المحاكاة المرورية، بهدف تعزيز مستويات السلامة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية.

وفي إطار هذه الشراكة، ستوفّر شركة تاكسي دبي أسطولاً متكاملاً من مركبات الأجرة والليموزين والحافلات، بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات، ويقوده سائقون محترفون يتمتعون بخبرة إقليمية واسعة، لضمان تجربة تنقل مريحة وآمنة وعالية الجودة لركاب قطارات الاتحاد.

كما سيتمكن الركاب من حجز خدمات الأجرة والليموزين مباشرة عبر تطبيق «بولت»، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين شركة تاكسي دبي ومنصة «بولت» العالمية المتخصصة في حلول التنقل الذكي والمشترك، ما يوفر رحلة سلسة وميسرة.

وستعمل قطارات الاتحاد على تحديد المواقع الأنسب للاصطفاف داخل المحطات لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية بهدف تسهيل عمليات التحميل والتنزيل، وضمان انسيابية حركة المركبات والركاب.

وتُعد شركة تاكسي دبي من الجهات الرائدة في قطاع خدمات التنقل، إذ تستحوذ على نحو 45 % من سوق مركبات الأجرة في إمارة دبي، وتدير أسطولاً حديثاً يضم ما يقارب 6200 مركبة، من بينها مركبات وردية اللون مخصصة للعائلات والنساء والأطفال، وأخرى مجهزة خصيصاً لخدمة أصحاب الهمم. كما يضم أسطول الشركة أكثر من 600 مركبة ليموزين تقدم خدمات نقل متميزة.

وقال منصور رحمة الفلاسي: تُجسد الشراكة امتداداً لالتزامنا الراسخ بإعادة صياغة مفهوم التنقل الحضري، من خلال توظيف الخبرات المؤهلة والتقنيات الذكية المتقدمة.

وقالت عزة السويدي: تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل، وتوفير حلول سلسة وآمنة تدعم إطلاق خدمة نقل الركاب في عام 2026.

ويعكس توقيع هذه المذكرة الرؤية المشتركة التي تجمع بين شركة تاكسي دبي وقطارات الاتحاد، والرامية إلى تعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، والارتقاء بتجربة المستخدمين، ودعم مستهدفات الدولة نحو بناء منظومة نقل متكاملة، ذكية، ومستدامة، بمستوى عالمي.