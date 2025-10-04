«إقامة دبي» تعرض خدماتها المبتكرة خلال الحدث

تشارك الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي في فعاليات الدورة السابعة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025.

وتستعرض الإدارة في جناحها هذا العام مجموعة من أبرز خدماتها الرقمية والمبتكرة التي تسهّل وصول أصحاب الهمم إلى مختلف الإجراءات والمعاملات الحكومية بمرونة ويسر، من بينها:

خدمات الهوية والجنسية، وخدمات أذونات الدخول، والإقامة الذهبية، ومنصة الذكاء الاصطناعي «سلامة»، وبطاقة السعادة، ومنصة «04» للتواصل الموحّد مع المتعاملين، إلى جانب منصة استشارات أصحاب الهمم ضمن برنامج «كفاءتي»، والموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة.

كما تشمل المشاركة منصة «سأكون ما أريد»، التي تعرض شاشة تفاعلية لبودكاست «همم»، إلى جانب عرض السلسلة الأدبية، مع تنظيم جلسات توقيع يومية لمؤلفي السلسلة على المنصة.