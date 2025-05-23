جمعية دبي الخيرية تستقبل طلبات «حج البدل»

أعلنت جمعية دبي الخيرية بدء استقبال طلبات «حج البدل» ضمن فعاليات حملتها السنوية للأضاحي لهذا العام 1446هـ - 2025م.

وتأتي هذه المبادرة بهدف تمكين كبار السن، وغير القادرين صحياً الذين لا يستطيعون أداء فريضة الحج بأنفسهم، وكذلك المتوفين الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالحج خلال فترة حياتهم، من إنابة من يقوم بها عنهم.

وأوضحت الجمعية أن استقبال طلبات حج البدل سيستمر حتى يوم (4) من ذي الحجة 1446هـ الموافق (31) مايو 2025م، داعية الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى المسارعة بتقديم طلباتهم عبر قنوات التواصل المتاحة لدبي الخيرية، والتي تشمل الموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، والمقر الرئيسي في منطقة المحيصنة 2، وفرع الجمعية في أفينيو مول – ند الشبا، ومندوبي دبي الخيرية في المراكز التجارية.

وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أهمية مبادرة «حج البدل» في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتيسير على المسلمين أداء مناسكهم وأن «حج البدل» يعد من أبرز البرامج الخيرية لحملة الأضاحي، لأنه يقدم خدمة أداء ركن أساسي من أركان الإسلام، لأناس فارقوا الحياة دون أدائه، أو تحول ظروفهم الصحية القهرية والمستمرة دون التوجه إلى الأراضي المقدسة.