محاكم دبي تحصد جائزتين خلال حفل «جوائز ستيفي العالمية»

في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل بالتميز، حصلت «محاكم دبي» على جائزتين في حفل «جوائز ستيفي العالمية 2025»، تقديراً لتميز فريق عملها وأدائها المؤسسي.

ونال الجائزة الأولى والميدالية الذهبية في فئة «أفضل مساهم في بناء المجتمع على وسائل التواصل الاجتماعي» أحمد عبدالكريم، رئيس قسم التوجيه الأسري، وذلك تقديراً لاستراتيجيته المبتكرة في استخدام المنصات الرقمية لنشر التوعية القانونية والاجتماعية.

وحصلت علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، على الميدالية البرونزية في فئة «المرأة المنجزة»، تقديراً لدورها البارز في قيادة التحول الاستراتيجي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وإسهاماتها في تمكين الكفاءات النسائية ودفع عجلة التميز ضمن منظومة العمل.

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «يعد هذا الإنجاز ثمرة رؤية ثاقبة وتخطيط استراتيجي، كما يعكس نهج محاكم دبي القائم على الابتكار والريادة، ويبرز دورها حاضنةً للكفاءات المبدعة، كما يجسد تتويجنا بهاتين الجائزتين كفاءة المسار الذي ننتهجه في ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة وتحقيق رؤيتنا المتمثلة في ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية».

وأضاف: «يؤكد هذا النجاح تفاني أعضاء فريق عملنا في تحقيق سعيهم نحو المساهمة في ترسيخ ريادة دبي نموذجاً في كفاءة وتميز المنظومة العدلية».