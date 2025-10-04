«محطات طبية» من «إسلامية دبي» لتعزيز صحة المرأة

في إطار حرص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الصحة العامة، ونشر الوعي المجتمعي، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن «محطات طبية» في جميع مراكزها الثقافية، وذلك بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، خلال أكتوبر الجاري.

وتتوزع المبادرة على ثلاث محطات رئيسة مخصصة للسيدات، من داخل المراكز وخارجها، حيث يستضيف مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، المحطة الأولى، يوم السابع من أكتوبر، تليها الفعالية الثانية في مركز ند الشبا للنساء، يوم العشرين من الشهر نفسه، لتختتم المحطة الثالثة الأخيرة في مركز المزهر الثقافي الإسلامي، يوم التاسع والعشرين من أكتوبر.

وتشمل الفعاليات أنشطة طبية وتوعوية متكاملة، أبرزها إجراء الفحوصات الأساسية للكشف المبكر عن بعض الأمراض المزمنة، إلى جانب تقديم محاضرات تثقيفية حول سبل الوقاية من سرطان الثدي، وأهمية الفحص الذاتي، إضافة إلى إرشادات في مجال التغذية السليمة، وصحة الفم والأسنان، وفحوصات العيون. ويأتي تنظيم مبادرة «محطات طبية»، امتداداً لدور الدائرة في خدمة المجتمع، وترسيخ رسالتها المجتمعية في أن تكون الأقرب لأفراده.