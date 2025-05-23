«إسلامية دبي» تطلق سلسلة محاضرات نسائية لموسم الحج

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سلسلة محاضرات توعوية موجهة للنساء، تحت شعار «فازت من اغتنمت العشر»، وذلك تزامناً مع موسم الحج لعام 2025، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الديني، وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع.

وتقدَّم المحاضرات منى طارش العليلي، المرشد الديني الرئيسي بإدارة التثقيف والتوجيه الديني في الدائرة، حيث تُعقد الجلسات حضورياً في عدد من مساجد دبي، وفق الجداول الزمنية المنشورة على المنصات الرسمية للدائرة.

وتتناول السلسلة موضوعات متنوعة تُسلّط الضوء على فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة، من بينها: «أيام لا تُعوّض»، «من قلبك تبدأ بركات العشر»، «خطوات نحو الجنة»، «إنه ربي أحسن مثواي»، و«محرابك في العشر»، وغيرها من العناوين المؤثرة ذات الصلة بروحانية الموسم. وتتضمن المحاور المطروحة عن بُعد: «من التلبية إلى المغفرة»، «علّمني إبراهيم عليه السلام»، «زمزمك الصبر وسعيك الطاعة»، «كل يوم عرفة.. إن صدقت النية»، و«علمتني هاجر عليها السلام».