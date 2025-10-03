شرطة دبي تقبض على متهم يمارس طب "زراعة الشعر" بدون ترخيص

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، وبالتنسيق مع هيئة الصحة بدبي، من إلقاء القبض على متهم بعد مداهمة شقته بعد أن تبين بأنه يزاول مهنة الطب (زراعة الشعر) بدون ترخيص داخل شقته السكنية، مُعرضاً حياة وصحة أفراد المجتمع للخطر لمزاولته هذه المهنة بدون أية معرفة تامة بها، وأيضاً بدون اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالصحة والسلامة.

وحول التفاصيل، أوضحت شرطة دبي، أن إلقاء القبض على المتهم، جاء من خلال إجراء عمليات البحث والتحري عن نشاطاته بالتنسيق والتعاون مع هيئة الصّحة بدبي، مُشيرةً إلى أن الرجل كان أيضاً ينشر مقاطع من العمليات التي يُجريها عبر صفحة خصصها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لنشاطاته غير القانونية.

وأكدت شرطة دبي أن فريق إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية داهم الشقة التي يستخدمها المتهم لنشاطاته في زراعة الشعر ليتبين أنها عبارة عن شقة سكنية مكونة من 3 غرف، اثنتين منها مُخصصة للسكن العائلي، والثالثة حولها المتهم كعيادة طبية لإجراء العمليات دون اتباع الاشتراطات والمعايير الصحية.

كما أكدت شرطة دبي أن فريق إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عثر في غرفة "العمليات" على أجهزة وأدوات طبية مُستخدمة في إجراء هذا النوع من العمليات، مُشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم وأغلقت الشقة.

وتدعو شرطة دبي كافة أفراد المجتمع بعدم اللجوء لمثل هذه الممارسات الخاطئة التي قد تودي بحياتهم وصحتهم للخطر، بل عليهم مراجعة العيادات والمستشفيات الصحية المرخصة وفق المعايير المعتمدة والإبلاغ عن أي ممارسات طبية خاطئة عبر قنوات ومنصات شرطة دبي.