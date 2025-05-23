شرطة دبي تنظم معرضاً لتعزيز الوعي المروري

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ودبي فستيفال سيتي سنتر، معرضاً يهدف إلى تعزيز الوعي المروري بين أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية الالتزام بقواعد السير والقيادة الآمنة، وذلك ضمن جهود شرطة دبي المستمرة في الحد من الحوادث المرورية وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق.

شهد فعاليات المعرض، سعادة اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بحضور سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات الفرعية، إلى جانب ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة.

وتضمّن المعرض مجموعة من الأركان التوعوية والأنشطة التفاعلية التي تسلط الضوء على أبرز مسببات الحوادث المرورية، مثل الانشغال أثناء القيادة، والتجاوز الخاطئ، والسرعة الزائدة، وغيرها. كما اشتمل على عرض لمبادرات شرطة دبي الذكية في مجال السلامة المرورية، ومنصات تعريفية بالخدمات الرقمية، وتجارب محاكاة افتراضية لحوادث السير.

كما شهد المعرض ركناً ترفيهياً مخصصاً للأطفال. وأشاد اللواء عبدالله الغيثي، بحجم المشاركة والتفاعل من أفراد المجتمع، مؤكداً أن شرطة دبي تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية في مختلف مناطق الإمارة، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الثقافة المرورية، وتقليل نسب الحوادث، وحماية الأرواح.