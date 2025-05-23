عبدالله المري: برامج أكاديمية شرطة دبي تلبي الاحتياجات الشرطية والأمنية

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدور الكبير التي تلعبه أكاديمية شرطة دبي في تأهيل المورد البشري في الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وذلك من خلال استحداث برامج تعليمية وتدريبية نوعية، تلبي الاحتياجات الشرطية والأمنية، إلى جانب تخريج كوكبة متميزة من طلبة الدراسات العليا الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، ليواصلوا مسيرة العمل مع زملائهم، لتحقيق التوجهات الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع تقييم أكاديمية شرطة دبي في الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، والعميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.

والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه، العميد عبدالعزيز العبدالله، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة التفتيش والمجالس واللجان وفرق العمل بالوكالة، والمقدم دكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية لأكاديمية شرطة دبي، وأهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية، ونتائج أداء الإدارات الفرعية، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال العميد دكتور سلطان الجمال، إن اجتماع تقييم الأداء الأول لأكاديمية شرطة دبي، يسهم في رفع كفاءة الأداء والعمل، ومناقشة المشاريع المستقبلية، وبحث التحديات، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تسهم في تنفيذ منهجية عمل متكاملة، والمساهمة في إدخال العديد من الخطط التطويرية لتحقيق الأهداف المرجوة.