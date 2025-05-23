«إقامة دبي» ترفع «راية حمدان»أمام مبنى الإدارة

رفعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «راية حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2024»، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، احتفاءً بإنجاز استثنائي يُكرّس مكانتها كواحدة من أبرز الجهات الحكومية التي جسّدت رؤية القيادة الرشيدة في تحويل العمل الحكومي إلى معيار عالمي، وخريطة طريق يقودها الابتكار وتتمحور حول الإنسان.

جاءت الفعالية بحضور إيمان السويدي، مدير إدارة تنفيذي للتقييم والدراسات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، إلى جانب مساعدي المدير العام وكبار المسؤولين والموظفين من مختلف القطاعات.

وأعرب الفريق محمد أحمد المري عن امتنانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على إشرافه ودعمه المتواصل لهذا البرنامج الريادي، مؤكداً أن راية حمدان ليست وساماً فحسب، بل تكليفٌ جديد للارتقاء بالخدمة الحكومية من مستوى الإنجاز التشغيلي إلى مستوى الأثر المجتمعي.

وقال الفريق المري: «فوزنا براية حمدان هو لحظة اعتزاز ومسؤولية. لحظة نحتفي فيها بما أنجزناه، وننطلق منها نحو مزيد من التكامل المؤسسي الذي يصنع الفرق الحقيقي في حياة الناس، هذه الراية تمثل فلسفة قيادة ترى أن إسعاد الناس مسؤولية وطنية، وأن التميز ليس خياراً مؤقتاً، بل التزام طويل الأمد». كما شدّد على أن هذا التتويج لم يكن ليتحقق لولا العمل الجماعي الممنهج.

وحرصت إقامة دبي خلال الفعالية، على تكريم فرق العمل التي قادت مشاريع التحسين وتطبيق سياسة خدمات 360، في خطوة تعكس ثقافة مؤسسية تُقدّر العطاء وتربط الإنجاز بالاعتراف والتقدير.

وقد تضمّن الحفل عرض فيديو خاص جسّد مسيرة التميّز التي قادت إلى هذا الفوز، موثّقاً أبرز محطات العمل المؤسسي وروح الفريق، وفي مراسم رسمية، تم تسليم راية حمدان إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم والفريق محمد أحمد المري، قبل أن تُرفع أمام مبنى الإدارة.