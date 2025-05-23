«كهرباء دبي» تستعرض في المؤتمر العالمي للمرافق جهود تحقيق الحياد الكربوني

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للمرافق 2025 بوصفها أحد الرعاة الداعمين للمؤتمر، وتستعرض أبرز مشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز مكانتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم، وتركز على جهودها لتسريع وتيرة انتقال الطاقة، وترسيخ التعاون لتحقيق الحياد الكربوني.

وتستضيف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للمرافق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في أبوظبي من 27 إلى 29 مايو 2025.

حيث يعتبر المؤتمر منصة رائدة للجهات المتخصصة في قطاعي الطاقة والمياه على مستوى العالم، لاستعراض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات والحلول، وبحث التوجهات والتقنيات والابتكارات، التي تؤثر على مستويات الطلب المستقبلية على إمدادات المياه ومصادر الطاقة في العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا دعم المؤتمر العالمي للمرافق وللعام الثاني على التوالي، لدفع عجلة تطوير الحلول المبتكرة، التي من شأنها الاستجابة للتحديات الملحة في قطاعي الطاقة والمياه حول العالم.

وتشجيع الممارسات المستدامة لمعالجة تداعيات التغير المناخي على هذين القطاعين الحيويين وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في إطار مساعينا الحثيثة لتوطيد جسور التعاون والتواصل على المستويين المحلي والعالمي، للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان أمن الموارد لأجيالنا القادمة».

وأضاف معاليه: «تنفذ الهيئة مشاريع عملاقة لدفع عجلة انتقال الطاقة، ومن أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومشروع الهيدروجين الأخضر.

وحققت الهيئة أدنى معدل فاقد في شبكة الكهرباء على مستوى العالم بنسبة %2، وأدنى معدل فاقد في شبكة المياه على مستوى العالم بنسبة 4.5 %، وأقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، بمعدل أقل من دقيقة واحدة سنوياً لكل مشترك، كما نواصل الاستثمار في التحول الرقمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة المتعاملين».

جهود

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «يعتبر المؤتمر العالمي للمرافق ملتقى يهدف إلى صياغة الحوار العالمي حول مستقبل قطاع المرافق. وعلى ضوء مساعينا الحثيثة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وضمان أمن الطاقة، وتحقيق النمو المستدام، يؤدي قطاع المرافق دوراً محورياً في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي.