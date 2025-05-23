150 مليون درهم لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في «دبي الجنوب»

وقّعت بلدية دبي و«دبي الجنوب»، اتفاقية شراكة جديدة، لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في المدينة السكنية، ضمن منطقة دبي الجنوب، بقيمة 150 مليون درهم.

والتي تهدف إلى بناء شبكات لتصريف مياه الأمطار في المنطقة، وربطها بشبكة التصريف الرئيسة لبلديّة دبي، ما يسهم في الارتقاء بكفاءة واستدامة البنية التحتية للشبكة، ويعزز مرونتها في مواكبة النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الإمارة.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل بلدية دبي على إنشاء نفق فرعي لتصريف مياه الأمطار، وربطه بالنفق العميق الممتد على شارع إكسبو 2020 دبي، ليسهم بدوره في دعم الحلول الشاملة والمبتكرة والمستدامة للتعامل مع تدفقات مياه الأمطار والمياه السطحية.

والحد من فيضانها نحو الطرق والمباني والممتلكات، والتي ستسهم بدورها في تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات ضمن منطقة دبي الجنوب.

ويتكامل هذا المشروع مع الرؤية الاستراتيجيّة لإمارة دبي في توفير بنية تحتية مُبتكرة وعالميّة، تتسم بالمرونة والاستدامة والقدرة على مواجهة المتغيرات المناخية المستقبلية، والتي تنعكس بدورها على توفير حياة أكثر جودة لسكان الإمارة، وتعزز من سلامتهم وأمانهم ضمن بيئة حضريّة مستدامة ومُتقدّمة.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي: «تطوير البنية التحتية في إمارة دبي، وتحديداً منظومة تصريف مياه الأمطار، يأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية لبلدية دبي، وجهودها في الإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية.

وتجسد حرصنا على ربط كافة مناطق الإمارة عبر شبكة متقدمة من الأنفاق العميقة، التي تُعد جزءاً من منظومة برنامج تصريف لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار للمئة عام المقبلة، المشروع الأكبر من نوعه لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية.

وأضاف: تأتي هذه الاتفاقية مع دبي الجنوب، لتؤكد على التزام بلدية دبي في دعم مستهدفات خطط التنمية الشاملة في الإمارة، وتحقيق التكامل بالرؤى والأهداف التي تسهم في توفير مدينة عالمية المستوى، عبر ما تقدمه للسكان من خدمات متكاملة، وبنية تحتية متطورة، تجعل منها نموذجاً رائداً في الاستدامة وجَودة الحياة، وتعزز رؤيتها المستقبلية، لتكون أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

محطة مهمة

وقال المهندس خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في جهود دبي الجنوب لتوفير بيئة حضرية متكاملة، تعتمد على بنية تحتية قوية ومرنة.

حيث يأتي مشروع تصريف مياه الأمطار، استجابة للنمو المستمر الذي تشهده المنطقة، ويعكس التزامنا بتوفير حلول عملية وفعّالة، تضمن الاستقرار والراحة والسلامة لسكان المدينة وزوارها، على حد سواء.

وأضاف: إن استدامة المناطق العمرانية لا تكتمل دون استباق تحديات البنية التحتية، ومن هنا تبرز أهمية هذا المشروع في تعزيز الجاهزية، ومواكبة التوسع العمراني المتوقع خلال السنوات المقبلة، التي تستعدّ فيها دبي الجنوب لتكون موطناً لمليون نسمة.

نعتز بشراكتنا مع بلدية دبي، ونتطلع إلى تنفيذ هذا المشروع، بما يدعم الرؤية الأوسع لجعل دبي الجنوب مركزاً متطوراً ومتكاملاً للأعمال والسكن والخدمات اللوجستية».

برنامج

وتعمل بلدية دبي على تنفيذ برنامج «تصريف» لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في الإمارة، بقيمة 30 مليار درهم، والذي سيكتمل بحلول 2033، ليغطي كافة مناطق الإمارة، اعتماداً على بنية تحتية متطورة وعالية الكفاءة، سترفع الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700 %، وأكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه.

كما سيخدم دبي للمئة عام القادمة، فضلاً عن الارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20 %.

علاوةً على ذلك، سيتم تنفيذ المشروع من خلال تصميم وبناء شبكات عميقة لمياه الأمطار بالمدينة، لتصل سعة تصريف مياه الأمطار إلى ما يقارب 4 أمتار مكعبة بالثانية، كحد أقصى لمعدل تدفق المياه. وكانت بلدية دبي قد أنجزت سابقاً مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار.

والذي عزز من كفاءة البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية لمنطقة مدينة آل مكتوم بشكل عام، ومنطقة مشروع إكسبو ومدينة المطار بشكل خاص، وتجميعها ونقلها إلى نفقٍ رئيس.

مروان بن غليطة:

ربط كافة مناطق دبي عبر شبكة متقدمة من الأنفاق العميقة

خليفة الزفين:

توفير حلول عملية وفعّالة تضمن الاستقرار والراحة والسلامة للسكان