21 منتسباً في دورة «برنامج دبي لخبراء المستقبل»

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن انطلاق الدورة الخامسة من «برنامج دبي لخبراء المستقبل»، بمشاركة 21 منتسباً من مستوى القيادات المتوسطة والعليا من 16 جهة حكومية بدبي، لتمكين خبراتهم في استشراف وتصميم المستقبل في مختلف القطاعات الحكومية والاستراتيجية الرئيسة.

ويهدف البرنامج، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في عام 2019، إلى إعداد نخبة من المتخصصين في تصميم مشاريع استباقية ريادية، وتنفيذ أبحاث مستقبلية مبتكرة في دبي.

وأكد عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن «برنامج دبي لخبراء المستقبل» يواصل تعزيز إمكانات رأس المال البشري ورفد منظومة الابتكار الحكومي في دبي بكفاءات متمكنة قادرة على قيادة جهود التخطيط المستقبلي، بما يضمن الحفاظ على المكانة المتقدمة لدبي في مختلف المجالات.

ويرسخ ريادة المنظومة المتكاملة فيها لتصميم وصناعة المستقبل، ويدعم تحقيق رؤية دبي للمستقبل ويجعلها من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل والأكثر تمكيناً لمواهبه وطاقاته البشرية.

ويقدم ورش ومواد البرنامج نخبة من الخبراء والمختصين في مجال استشراف المستقبل من مختلف أنحاء العالم، يضعون خبراتهم ومعارفهم وتجاربهم المتنوعة أمام منتسبي البرنامج، الذين يحصلون بنهايته على اعتماد في التخصص من مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ويمتد المستوى الأول من البرنامج، وهو مستوى محلل المستقبل المعتمد، حتى يونيو 2025، ويمثل مسيرة تعليمية وعملية مكثفة عبر تطبيقات عملية تشمل جميع مراحل استشراف المستقبل، وتتوج بمشروع بحثي عن سيناريوهات مستقبلية لمدينة دبي.

فيما يستمر المستوى الثاني من البرنامج من سبتمبر حتى أكتوبر 2025، لإعداد تنفيذيي المستقبل المعتمدين، ويعمل المنتسبون خلاله على مشروع استشراف ذي صلة بمؤسستهم أو قطاعهم مع تقديم توصيات واضحة وخطة تنفيذ محددة.

ويحظى خريجو البرنامج تلقائياً بفرص الانضمام إلى مجتمع نشط من خبراء المستقبل، الذين يسهمون بشكل فاعل في تصميم مستقبل واعد لمؤسساتهم ومجتمعاتهم، إضافة إلى آفاق زمالات حصرية مع برامجه ومنظوماته في مختلف أنحاء العالم.