«ويتيكس 2025».. منصة القادة لرسْم خريطة مستقبل الطاقة الخضراء

إعداد: محمد رباح

أكدت التغطية الإعلامية الدولية، وتصريحات الشركات الكبرى، أن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2025»، تجاوز دوره التقليدي، ليصبح محركاً عالمياً للتحول الأخضر، ونقطة انطلاق استراتيجية لربط الابتكارات الجديدة بالأسواق الإقليمية الواعدة.

أولاً: أصداء عالمية وتأكيد على القيادة الاستراتيجية

عكست التغطيات الصحافية العالمية والإقليمية، إجماعاً على أن «ويتيكس» يُرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر، ويقدم قيمة استراتيجية للقادة والمستثمرين:

• بوابة استثمارية كبرى: تم التأكيد على أن المعرض يفتح «آفاقاً واسعة للاستثمار أمام الشركات العالمية»، ويوفر فرصة فريدة لإبرام صفقات استثمارية في أحد الاقتصادات الإقليمية الأكثر استعداداً للمستقبل.

• ملتقى لصناع القرار: يُعد المعرض منصة تجمع «الآلاف من الخبراء وصناع القرار والمستثمرين»، بهدف تبادل المعارف، ودفع جهود الاستدامة على الصعيد الدولي.

• عاصمة الاقتصاد الأخضر: تُشير التصريحات إلى أن المعرض يدعم الرؤية الطموحة لدبي عاصمة للاقتصاد الأخضر، ويُبرز شراكتها الاستراتيجية الراسخة مع قوى اقتصادية كبرى، مثل الصين، التي سجلت أكبر مشاركة في تاريخ المعرض.

ثانياً: الشركات: «ويتيكس» استراتيجية للتوسع والابتكار

أدلى ممثلو الأجنحة الوطنية والشركات الدولية بتصريحات، تؤكد على الأهداف العميقة والمُخطط لها وراء وجودهم في المعرض:

ثالثاً: الصفقات والشراكات.. قوة الشراكات لا قيمتها

أثبت «ويتيكس 2025»، أنه محرك رئيس لعقد الشراكات والتحالفات الاستراتيجية، حيث ركزت الاتفاقيات على تأسيس بنية تحتية مستدامة للمستقبل:

• تركيز على القوة الاستراتيجية: تم الإعلان عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات الكبرى والجهات الحكومية والخاصة، والتي تمثل تحالفات حاسمة لدفع عجلة الابتكار، وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع البنية التحتية المستدامة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية.

• الشراكة الأكاديمية والتقنية: شهد المعرض إبرام اتفاقيات نوعية، تجمع بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية (مثل جامعة ولونغونغ)، لضمان تسريع الأبحاث المشتركة، ونقل المعرفة في تقنيات المياه والطاقة.

• مؤشر الزخم التجاري: لدعم هذه الشراكات، أكدت إحصاءات المعرض أن الدورات السابقة شهدت عقد الآلاف من اجتماعات العمل الثنائية (B2B)، واجتماعات الأعمال مع الحكومات (B2G)، ما يؤكد أن المعرض هو منصة الإبرام الفعلي للصفقات، وليس فقط العرض.