إشادة صينية بتجربة السجادة الحمراء في مطار دبي الدولي

استقبل الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، واللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، وفداً صينياً رفيع المستوى من دائرة الهجرة بجمهورية الصين الشعبية برئاسة ليو تشييونغ، المدير العام للإدارة الوطنية للهجرة، بحضور عدد من القيادات ومسؤولي قطاع المنافذ الجوية، وذلك في مطار دبي الدولي – المبنى (3)، ضمن زيارة رسمية هدفت إلى الاطلاع على أحدث الممارسات الحكومية وتبادل الخبرات.

واستُهِلّت الزيارة بمراسم استقبال رسمية وتبادل الدروع التذكارية، أعقبها جولة في غرفة العمليات بمركز القيادة والتحكم الذكي، حيث قدّم مسؤولو إقامة دبي عرضاً تناول أبرز الأنظمة التشغيلية والابتكارات التقنية.

وأكد الفريق محمد أحمد المري أن دولة الإمارات ومدينة دبي أصبحا مصدر إلهام عالمياً في تبنّي الممارسات الحكومية المبتكرة، حيث تمثل منظومة السفر في مطاراتها نموذجاً متكاملاً لتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وتعزيز ثقة المسافرين بمكانتها كأكثر بوابات العالم أماناً وسلاسة. وأضاف أن تجربة السجادة الحمراء تجسّد رؤية دبي في إعادة صياغة تجربة السفر من خلال الدمج بين الابتكار والبعد الإنساني، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات مع الوفود الدولية يعزز دور إقامة دبي في رسم ملامح مستقبل السفر العالمي.