«المناطق الحرة» بدبي يستعرض آلية تقييم الامتثال ودعم ريادة الأعمال

عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الثاني والثلاثين، أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، حيث ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الاستراتيجية التي تسهم في ترسيخ مكانة المناطق الحرة محركاً رئيسياً لنمو اقتصاد دبي.

وداعماً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم.

واستعرض المجلس آخر التطورات المتعلقة بآلية تقييم الامتثال والتزامات مُسجّلي الشركات فيما يخص إجراءات المستفيد الحقيقي، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز جاهزية الدولة للتقييم المقبل لمجموعة العمل المالي (FATF)، بما يدعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز مكانة دبي كمركز اقتصادي ومالي عالمي يتميز بالشفافية والحوكمة الرشيدة.

مبادرة منصة

كما اطلع الأعضاء على مبادرة منصة (Ignyte) التي طوّرها مركز دبي المالي العالمي، باعتبارها منصة رقمية رائدة لربط الشركات الناشئة بالخبراء والمستثمرين والشركات الكبرى، بما يعزز بيئة ريادة الأعمال ويواكب مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي.

وأثنى المجلس على المبادرة، وأكد أهمية تعميم الاستفادة من المنصة على شركات المناطق الحرة لتعزيز فرص النمو والابتكار والتوسع نحو الأسواق العالمية.

وناقش المجلس كذلك المستجدات المرتبطة بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، ووجه بالتشاور مع الجهات الاتحادية والمحلية حول الإجراءات التشريعية اللازمة، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز التنافسية المستدامة للمناطق الحرة.

استقطاب الكفاءات

وفي إطار الاهتمام بالمحور الاجتماعي واستقطاب الكفاءات الإماراتية، بحث المجلس التحديات المرتبطة بالتوطين في شركات سلطات المناطق الحرة، وأوصى بتكثيف الجهود لزيادة فرص التدريب والتوظيف للكوادر الوطنية بعد المرحلة الجامعية وتهيئتهم لسوق العمل، وأهمية تعزيز التعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بما يضمن استقطاب الكفاءات المواطنة وتمكينها من المساهمة الفاعلة في القطاع الخاص.

تبادل الخبرات

كما اطّلع الأعضاء على التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذي تستضيفه مقاطعة هاينان الصينية بين 10 حتى 12 الجاري بمشاركة أكثر من 1.500 من كبار صنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين وخبراء المناطق الحرة من أنحاء العالم ويقام تحت شعار «المناطق الحرة: بوابات الازدهار والتجارة والابتكار المستدام في العالم»، ليُشكّل منصة بارزة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال المناطق الحرة.

وأكد المجلس أن القضايا المطروحة والمواضيع الأخرى التي جرى مناقشتها خلال الاجتماع تعكس الدور المتنامي للمناطق الحرة في دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال.