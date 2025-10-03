وفد صيني يطلع على أفضل تجارب وممارسات إسعاف دبي

استقبلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وفداً رسمياً من القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات التي تطبقها المؤسسة في مجال خدمات الإسعاف والرعاية الطارئة.

واطلع الوفد خلال الزيارة على منظومة العمل والخدمات التخصصية التي تقدمها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للمتعاملين والمجتمع عموماً، ودورها الحيوي في مواجهة الأزمات، والاستعداد المسبق لها، وكفاءة كوادرها الإسعافية المؤهلة.

كما استعرضت المؤسسة جهودها المجتمعية في مجالي التوعية والتطوع. وتضمنت الزيارة جولة ميدانية، اطلع خلالها الوفد على أسطول مركبات الإسعاف باختلافها النوعي في مجال الخدمات، كوحدة العناية بالقلب.

ووحدة الفحص الميداني بكامل تجهيزاتها الطبية ومعداتها المتطورة، ووحدات الدعم الميداني، إلى جانب المعدات والتجهيزات الخاصة بخطط وسيناريوهات التعامل مع حالات الأزمات والكوارث. وعن الزيارة قال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف:

تأتي هذه الزيارة في سياق الدور الذي تضطلع به دبي مدينةً عالمية رائدة في تقديم الخدمات، وتطوير سياسات الرعاية الصحية، وتحفيز الابتكار، وتحقيق الأمن الصحي المستدام، من خلال إرساء منظومات معرفية متكاملة، كما أنها تعكس الثقة العالمية بتطور الخدمات التي تقدمها الإمارة، ما يتيح الفرصة لبناء شراكات استراتيجية قائمة على تبادل المعرفة والابتكار المشترك من أجل مستقبل صحي أفضل للجميع.