وفد صيني يطلع على أفضل تجارب وممارسات إسعاف دبي

كما استعرضت المؤسسة جهودها المجتمعية في مجالي التوعية والتطوع. وتضمنت الزيارة جولة ميدانية، اطلع خلالها الوفد على أسطول مركبات الإسعاف باختلافها النوعي في مجال الخدمات، كوحدة العناية بالقلب.
ووحدة الفحص الميداني بكامل تجهيزاتها الطبية ومعداتها المتطورة، ووحدات الدعم الميداني، إلى جانب المعدات والتجهيزات الخاصة بخطط وسيناريوهات التعامل مع حالات الأزمات والكوارث. وعن الزيارة قال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف:
تأتي هذه الزيارة في سياق الدور الذي تضطلع به دبي مدينةً عالمية رائدة في تقديم الخدمات، وتطوير سياسات الرعاية الصحية، وتحفيز الابتكار، وتحقيق الأمن الصحي المستدام، من خلال إرساء منظومات معرفية متكاملة، كما أنها تعكس الثقة العالمية بتطور الخدمات التي تقدمها الإمارة، ما يتيح الفرصة لبناء شراكات استراتيجية قائمة على تبادل المعرفة والابتكار المشترك من أجل مستقبل صحي أفضل للجميع.