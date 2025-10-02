سعيد الطاير يناقش والقنصل الهولندي سبل التعاون

خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2025)، استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بول ييمكرز، القنصل العام للمملكة الهولندية في دبي، حيث ناقش الجانبان التعاون بين الهيئة والشركات الهولندية، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، مؤكداً أهمية مشاركة الشركات الهولندية في معرض ويتيكس ودورها في تقديم أحدث التقنيات والحلول المبتكرة وخاصة في قطاع الهيدروجين الأخضر.

واستعرض معالي الطاير مبادرات الهيئة التي تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

كما سلط معاليه الضوء على التزام الهيئة بالابتكار والاستدامة، موضحاً مشاريع الهيئة الطموحة الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال زيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني2050 لإمارة دبي.

وقال بول ييمكرز: «نتطلع إلى مواصلة التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات الهولندية. وقد شاركنا هذا العام في معرض ويتيكس من خلال عدد من الشركات الهولندية في مركز هولندا للهيدروجين، ونأمل أن نواصل هذه المشاركة العام المقبل بمشاركة شركات متخصصة في مجال تحول الطاقة والمياه».