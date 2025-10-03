«كهرباء دبي» تركب محطات فائقة السرعة لشحن السيارات الكهربائية لـ«تاكسي دبي»

في خطوة جديدة تعزز مسيرة التنقل الأخضر في دبي، وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «تاكسي دبي» عقداً طويل الأمد، لتركيب محطات فائقة السرعة لشحن السيارات الكهربائية ضمن مواقع تابعة لتاكسي دبي في أماكن متعددة في دبي، وذلك في إطار مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية التابعة للهيئة.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، سيتم تركيب 208 نقاط شحن فائقة السرعة على مدى مدة العقد، بما يتماشى مع استراتيجية «تاكسي دبي» للتحول الكامل لأسطولها للمركبات الكهربائية، ورؤية دبي في مجال الاستدامة.

وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وقع العقد عن هيئة كهرباء ومياه دبي المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، وعن شركة «تاكسي دبي» منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من المسؤولين وقادة الاستدامة، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس).

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «نواصل جهودنا لتعزيز مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في تبني حلول الطاقة النظيفة والتنقل المستدام، من خلال مبادرة «الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية» التي توفر اليوم أكثر من 1,500 نقطة شحن في مختلف أنحاء الإمارة، بما في ذلك نقاط الشحن التي توفرها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص».

من جانبه، قال عبدالمحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: «تعكس شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي التزاماً مشتركاً بتبني الكهرباء النظيفة والكفاءة والمسؤولية البيئية».