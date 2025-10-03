«كهرباء دبي» تنضم إلى «تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي»

انضمت هيئة كهرباء ومياه دبي إلى «تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي» (vPAC – فيباك) العالمي، لتصبح أول مؤسسة خدماتية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى هذا التحالف، الذي يضم نخبة الشركات والمؤسسات الرائدة في قطاع أنظمة الطاقة.

وتم الإعلان عن انضمام الهيئة للتحالف خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2025)، وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وقع الاتفاقية المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، وبرانت هيب، رئيس تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي «فيباك».

وقال معالي سعيد الطاير: «انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم، نواصل جهودنا في توظيف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات الكهرباء والمياه.

ويسعدنا الانضمام إلى تحالف «فيباك» أول مؤسسة خدماتية في المنطقة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة».

من جهته قال برانت هيب: «يفخر تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي «فيباك» بشراكته مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتسريع تحول الشبكات الكهربائية، وتلبية احتياجات اقتصاد الذكاء الاصطناعي المتنامية من الطاقة، والمساهمة في بناء بنية تحتية مستقبلية أكثر ذكاء وكفاءة».

يهدف تحالف «فيباك» إلى تعزيز كفاءة ومرونة شبكات الكهرباء، من خلال تبني أنظمة معيارية رقمية متقدمة وتطوير معايير وأنظمة مفتوحة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني في مجالات الحماية والأتمتة والتحكم بمحطات نقل الكهرباء، إضافة إلى تسريع تبني حلول قائمة على البرمجيات، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي، ورفع اعتمادية الشبكات، وزيادة مرونتها.