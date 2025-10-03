تعاون بين «كهرباء دبي» و«فورتينت» العالمية لتعزيز الأمن السيبراني

ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز البنية التحتية الذكية وحماية أصولها الرقمية وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع شركة «فورتينت» العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، وحلول الشبكات وجدران الحماية.

بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من المسؤولين من الجانبين وقع الاتفاقية من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة، ومن جانب الشركة جو سارنو، النائب التنفيذي الأول للمبيعات الدولية، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس».

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «نحرص على تبني أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني لحماية أصولنا الرقمية، وبنيتنا التحتية الذكية، وضمان تقديم خدماتنا، وفق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والجودة.

ونتعاون مع الشركات العالمية الرائدة، لمواكبة أحدث التقنيات الخاصة بحماية الشبكات الذكية والبنية التحتية للمدن الذكية، وإدارة أي مخاطر قد تهدد أمن المعلومات بشكل استباقي.

ويأتي توقيع الاتفاقية مع «فورتينت» في إطار شراكتنا طويلة الأمد للتعاون في مختلف جوانب الأمن السيبراني، بما يواكب مسيرة التحول الرقمي للهيئة، واعتماد أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والشبكات الذكية لضمان أعلى مستويات الأمان والجاهزية».

وقال جو سارنو: «هيئة كهرباء ومياه دبي مؤسسة رائدة تتبنى التحول الرقمي بالكامل، وتدرك الإمكانات الهائلة، التي توفرها الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء. وفي الوقت ذاته تدرك تماماً التحديات الأمنية المتزايدة مع اتساع نطاق الهجمات، وتتشرف «فورتينت» بالتعاون مع الهيئة لحماية بنيتها التحتية الحيوية في مجالي التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة، تزدهر فيها دبي وسكانها».