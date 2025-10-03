مركز شرطة المرقبات يكرّم المتطوعين

كرّم العميد عيسى أحمد سالم، مدير مركز شرطة المرقبات، المتطوعين من الجمهور الخارجي الذين شاركوا مع المركز في مبادراته المجتمعية المختلفة، بحضور المقدم ماجد عيسى بن رضا، نائب مدير المركز، ورؤساء الأقسام.

وأشاد العميد عيسى سالم، بالدور المتميز للمتطوعين في إنجاح المبادرات التي ينفذها مجلس مديري مراكز الشرطة، والمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأكد العميد عيسى سالم، أن شرطة دبي عملت منذ وقت مبكر على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وأوجدت منظومة متكاملة، ومنصة تعنى بالتطوع في المبادرات المجتمعية التي تنفذها شرطة دبي، نظراً للانعكاسات الإيجابية للتطوع على الفرد والأسرة والمجتمع، متمنياً لهم مواصلة التميز والعمل، في إطار يعكس الدور الشمولي لشرطة دبي بالمجتمع.