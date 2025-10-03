استعراض جهود تعزيز تنافسية شرطة دبي عالمياً

اطلع اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، على إنجازات الإدارة العامة للتميز والريادة، في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأداء.

وإدارة المبادرات والمشاريع، وتحقيق الكفاءة المؤسسية، إلى جانب جهودها في دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة، لرفع مؤشرات الأداء، وتعزيز تنافسية شرطة دبي محلياً وعالمياً، بما يواكب توجهات حكومة دبي نحو الابتكار المؤسسي، والريادة العالمية، والجاهزية المستقبلية.

جاء ذلك خلال تفقده للإدارة العامة للتميز والريادة، بحضور اللواء سيف بن عابد مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة، ونائبه العميد الدكتور إبراهيم بن سباع، وعدد من كبار الضباط.

وخلال الزيارة، اطلع اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري على المشاريع المستقبلية التي تعتزم الإدارة تنفيذها، والرامية إلى دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بما يسهم في إحداث قفزات نوعية، تتماشى مع استراتيجية حكومة دبي في مجال التميز والريادة. كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه الإدارات الفرعية، ومناقشة أفضل الحلول المبتكرة لتجاوزها، بما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويرفع من جاهزية الإدارات.

كما اطلع على مؤشرات الأداء ونسب إنجاز المشاريع والمبادرات في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، إضافة إلى خطة الربط الاستراتيجي للإدارة العامة للتميز والريادة، مع التوجهات والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، إلى جانب تسليط الضوء على انعكاس هذه الجهود على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، التي ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، على مستوى الأداء والسمعة المؤسسية.

كما تم عرض نتائج المبادرات والمشاريع التي نفذتها الإدارة، وما حققته من تحسينات في المؤشرات الأساسية، الأمر الذي عزز من مكانة شرطة دبي، كمؤسسة رائدة في مجال التميز الحكومي والشرطي، ما ساهم في ترسيخ السمعة المؤسسية للقيادة العامة على المستويين المحلي والدولي، من خلال تبنّي أفضل الممارسات، وضمان استدامة التميز.

وفي ختام الزيارة، أشاد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري بالدور المحوري الذي تلعبه الإدارة العامة للتميز والريادة في دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة، مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية في دفع مسيرة التطوير والابتكار، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود لتحقيق نقلة نوعية في الأداء، وحصد المزيد من الجوائز على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، في مجالات التميز المؤسسي والوظيفي والإداري.

كما تقدم بالشكر الجزيل لفريق العمل في الإدارة، على إنجازاتهم المستمرة في مختلف المجالات، والتي انعكست بصورة واضحة على تحقيق مؤشرات الأداء الاستراتيجية لشرطة دبي، داعياً إلى الاستمرار في طرح مبادرات ومشاريع نوعية، تواكب تطلعات القيادة، وتدعم مكانة شرطة دبي جهة رائدة عالمياً.