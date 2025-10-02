"طرق دبي" تحصل على شهادة تقييم الخمس نجوم من مجلس السلامة البريطاني

حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على شهادة تقييم الخمس نجوم من مجلس السلامة البريطاني في التدقيق على إدارة الصحة النفسية والرفاهية الوظيفية في بيئة العمل، وذلك نتيجة لجهودها المتواصلة في تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز بيئة عمل صحية ومستدامة لموظفيها.

وقد تسلمت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، من شهادة تقييم الخمس نجوم في التدقيق على إدارة الصحة النفسية والرفاهية الوظيفية في بيئة العمل، الصادرة من مجلس السلامة البريطاني وذلك في منصة الهيئة المشاركة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة 2025، سلّمها إياها مايك روبنسون، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني.

وأكدت العصيمي، أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستراتيجية للهيئة في جعل الصحة النفسية والرفاهية الوظيفية محوراً أساسياً في بيئة العمل، ويعكس النهج المؤسسي لهيئة الطرق والمواصلات في تحسين جودة الحياة في بيئة العمل، واعتبار أن إسعاد الموظفين وتعزيز رفاهية الصحة النفسية والوظيفية عنصر أساسي في التوجه الاستراتيجي للسلامة.

وأضافت أن انجاز الهيئة بحصولها على نسبة 94% جاء نتيجة عمل جماعي واستراتيجيات واضحة تم تطبيقها على أرض الواقع، ويؤكد التزامنا بالاستمرار في تطوير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة، تدعم إنتاجية الموظفين، ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تدعم الموظفين وتوفر لهم بيئة عمل متوازنة وآمنة خلال الفترة القادمة.