أحمد بن سعيد: الإمارات شريك رئيس في الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي رئيس جائزة الإمارات للطاقة، 33 فائزاً في الدورة الخامسة من الجائزة تحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني».

أقيم حفل التكريم ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 في دبي، بحضور أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، وعدد من الخبراء وصانعي القرار في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: تجسّد جائزة الإمارات للطاقة، التي تُقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التزامنا الراسخ بتعزيز مسيرة الاستدامة ودعم المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة كشريك رئيس وفاعل في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.

وعلى مدار دوراتها الخمس، أصبحت الجائزة منصة عالمية مرموقة تسهم في تحفيز الإبداع وتشجيع المؤسسات والأفراد على تطوير حلول عملية لمواجهة التحديات المناخية.

وأضاف سموه: نحتفي اليوم بجهود متميزة ومبادرات مبتكرة تعكس التزام المشاركين من مختلف أنحاء العالم بدعم التنمية المستدامة، وترسيخ التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة.

وتمثل الجائزة دعوة مفتوحة لتعزيز ثقافة الابتكار، واعتماد أفضل الممارسات التي تسهم في تسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، وضمان مُستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة.

ويعكس التنوع النوعي والجغرافي للمشاركات المميزة، والاهتمام المتزايد الذي تحظى به الجائزة أهميتها على المستويين الإقليمي والعالمي ودورها الفاعل في تعزيز المبادرات والمشاريع في قطاع الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد عبر حسابه على منصة إكس: خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، كرّمنا 33 فائزاً في الدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة، التي تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستدامة، وتسلّط الضوء على الإسهامات الريادية التي تدفع بتطوير حلول الطاقة النظيفة، وترسم مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال القادمة.

الموارد الطبيعية

وقال معالي سعيد محمد الطاير: تؤكد جائزة الإمارات للطاقة، التي تُعقد تحت رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وتسلط الضوء على حلول مبتكرة تدعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

ونحتفي اليوم بالمبادرات والمشاريع الرائدة التي تعزز مسيرة الاستدامة من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة وترشيد استخدام مواردنا الطبيعية. ورسخت هذه الجائزة التي حظيت بإقبال دولي واسع في دورتها الخامسة مكانتها العالمية المتنامية كمنصة تدعم الابتكار في الطاقة المستدامة.

بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي انعكست في استراتيجيات ومبادرات سبّاقة عزّزت مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في أمن الطاقة وتعزيز الاستدامة.

وأضاف معاليه: نكرّم اليوم الحلول الإبداعية والتقنيات المتقدمة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل مستدام، ليس لدولة الإمارات فقط، بل للعالم بأسره.

وتجسد الجائزة التزامنا برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

واختتم معاليه بالقول: تسلط الجائزة الضوء على أفضل التجارب والممارسات المميزة في مجالات الطاقة والاقتصاد الدائري، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية بوصفها ركيزة رئيسة لإنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة، إلى جانب كفاءة استهلاك الطاقة والتقنيات التي تعزز كفاءة العمليات الصناعية وتحد من الانبعاثات الكربونية.

وهنأ معاليه الفائزين بفئات الجائزة، من المؤسسات والأفراد، وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعكس جهودهم الحثيثة وسعيهم المتواصل لتحقيق التميز في تقديم أفكار ملهمة ومشاريع تتميز بالإبداع والابتكار.

حماية البيئة

من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: يسرنا أن نكرّم 33 فائزاً من بين 250 مشاركة من 24 دولة.

وقد أصبحت الجائزة منصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والاستدامة، وحماية البيئة.

وقد أثبتت الجائزة حضورها على الساحة العالمية كمنصة رائدة تجمع خبراء القطاع لعرض حلولهم وأفكارهم المبتكرة. وقد توسّع تأثيرها ليشمل، إلى جانب منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، العديد من دول العالم، لتغدو منصة مرموقة لتكريم الإبداع وتعزيز الابتكار في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع التحول نحو مصادر نظيفة ومتجددة.

وشهدت دورة هذا العام من الجائزة مشاركات من الإمارات وتركيا ومصر والمملكة الأردنية والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية والكويت وفلسطين والجزائر وقطر وسلطنة عُمان واليمن، وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وفنلندا ومملكة السويد وإستونيا، وجمهورية كوريا وأذربيجان وبنغلاديش وسريلانكا وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية.

سعيد الطاير:

الجائزة ترسّخ مكانتها العالمية المتنامية منصة تدعم الابتكار في الطاقة المستدامة

أحمد المحيربي:

الجائزة منصة رائدة تجمع خبراء القطاع لعرض حلولهم وأفكارهم المبتكرة