شرطة دبي تحذر من قيادة المركبات أثناء الشعور بالتعب والنعاس

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من أخطار قيادة المركبات أثناء الشعور بالتعب الشديد أوالنعاس، ما قد يؤدي إلى حوادث خطِرة ينتج عنها وفيات أو إصابات بليغة.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن بعض الأخطاء البسيطة قد تؤدي إلى حوادث خطِرة وقاتلة، ومن بينها النوم أثناء القيادة، الذي يُعد من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية التي تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة.

جاء ذلك عقب إصابة سائق في حادث تصادم بين شاحنتين على شارع الشيخ محمد بن زايد قبل دوار مطار آل مكتوم باتجاه أبوظبي. وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن المعلومات الأولية أظهرت أن سائق إحدى الشاحنتين غلبه النعاس أثناء القيادة، ما تسبب في فقدانه السيطرة عليها.

وأضاف أن خبراء حوادث السير انتقلوا إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة وجمع الأدلة الدقيقة لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه، في حين قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير، وتأمين موقع الحادث.