ضاحي خلفان يشيد بجهود الدفاع المدني بدبي في تعزيز أمن وسلامة المجتمع

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للقيادة العامة للدفاع المدني بدبي.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال اللقاء الذي عقد بمكتب معاليه، بالجهود المبذولة من قبل الدفاع المدني في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق أحدث أنظمة السلامة والوقاية، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس رؤية متقدمة، تسهم في تعزيز أمن وسلامة المجتمع، كما ثمن معاليه استخدام الطائرة بدون طيار «شاهين» في عمليات الإطفاء، والتي شكلت نقلة نوعية في سرعة الاستجابة، والحد من المخاطر.

تقنيات

وأكد اللواء جمال بن عاضد المهيري أن الدفاع المدني في دبي ماضٍ في تعزيز الابتكار، وتبني أحدث التقنيات الذكية في مجال الوقاية ومكافحة الحرائق.

مشيراً إلى أن التعاون مع مختلف الجهات الأمنية في دبي يعكس حرص القيادة على توحيد الجهود لحماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة في منظومة الأمن والسلامة، لتكون دبي أكثر مدن العالم أمناً وأمان.

حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من الضباط من الجانبين.