عبدالله المري: نواكب منظومة دبي المرنة في المشاريع المالية

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن التطوير المستمر في المنظومة المالية يمثل أحد الأعمدة الأساسية في مسيرة التميز المؤسسي، مشدداً على أن دبي قدمت نموذجاً عالمياً في المرونة المالية والإجراءات النوعية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تطورها ونموها السريع.

وقال معاليه: «المنظومة المالية في دبي مرنة ونوعية، ووتيرة العمل فيها سريعة، الأمر الذي يتطلب منا مواكبتها باستمرار، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان استدامة الكفاءة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية».

جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للمالية، ضمن برنامج التفتيش السنوي، بحضور اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة.

واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وماجد العقيلي، مدير الإدارة العامة للمالية بالوكالة، وعدد من كبار الضباط.

واطلع معاليه على مؤشرات الأداء الاستراتيجية للإدارة والمشاريع المستقبلية، ونتائج تحقيق المستهدفات التي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استعراض الجوائز المحلية والعالمية التي حصدتها الإدارة.

كما اطلع على المشاريع النوعية التي توظف تقنيات الروبوت في إنجاز العمليات المالية، بما يسهم في تقليل الجهد والوقت ورفع كفاءة الإنجاز، إلى جانب الاطلاع على إطار عمل إدارة الموارد المالية الذي يركز على الاستدامة.

وتعرف معاليه على أهم القدرات الجوهرية للإدارة، المتمثلة في المورد البشري والتكنولوجيا والعمليات، والتي تشكل معاً منظومة متكاملة تحقق كفاءة التخطيط المالي، وترشيد النفقات، وتنمية الإيرادات، وصولاً إلى تحقيق أهداف القيادة.

وشدد معالي الفريق المري على أهمية كفاءة التخطيط المالي، وتطبيق الضوابط والسياسات المعتمدة.