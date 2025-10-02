300 عامل يشاركون بمحاضرات لترسيخ ثقافة الأمن والسلامة

نظم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي وبالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، سلسلة من المحاضرات التوعوية الأمنية والمجتمعية استهدفت نحو 300 عامل من مجمع النابودة، وذلك ضمن جهود شرطة دبي لتعزيز الوعي العام وترسيخ ثقافة الأمن والسلامة.

وقالت السيدة فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، إن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، عبر برامج ومحاضرات وفعاليات توعوية هادفة، تستهدف مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم العمال، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم القانونية.

وتضمنت المحاضرات جوانب متعددة أبرزها التوعية المرورية، حيث تم شرح قواعد السلامة على الطرق، وأهمية الالتزام بالإشارات المرورية والسلوكيات الآمنة أثناء التنقل، بهدف تقليل الحوادث وتعزيز ثقافة احترام القوانين.

كما تناولت المحاضرات التوعية الجنائية، من خلال تسليط الضوء على أبرز الجرائم التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد، لا سيما الجرائم الإلكترونية، مع شرح كيفية الوقاية منها وطرق الإبلاغ عنها عبر منصة e-Crime، الأمر الذي يعزز من وعي العمال بحقوقهم وقدرتهم على حماية أنفسهم من المخاطر الإلكترونية.